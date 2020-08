«Jorge Jesus não ia com a minha cara»

Miguel Rosa recordou uma história com Jorge Jesus em que o técnico o questionou – o jovem treinava por vezes com a equipa principal –, por não ter passado a bola a Kardec numa jogada, mesmo que tenha marcado golo.





"Aí percebi: não era o meu futebol. Ele não ia era com a minha cara. Era fora do normal", referiu o jogador, em declarações ao portal Bola na Rede, deixando ainda elogios a Luís Filipe Vieira. "Ajudou-me muito e é um grande presidente", disse, sobre a quem pediu para jogar no Belenenses por não ter minutos na Luz.