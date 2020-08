Jorge Jesus: «Não pedi nenhum jogador do Flamengo ao presidente do Benfica»

Jorge Jesus afirmou, este sábado, não ter pedido ao presidente do Benfica nenhum reforço vindo do Flamengo, equipa brasileira que recentemente orientou e de onde lhe custou "muito" a sair.





"Eu sou um bocadinho tendencioso. Estamos a falar do Benfica, mas estamos a falar de futebol. O Flamengo está, seguramente, ao nível das três melhores equipas do Mundo, onde está o Manchester City, o Liverpool... depois temos aqui uma dúvida sobre qual será a outra. Tanto é assim que fomos [Flamengo] a uma final do Mundial de Clubes diante do Liverpool, onde eu não vi diferença nenhuma, a não ser no maior nível de jogos que já tínhamos nas pernas. Isto tudo para te dizer que o Flamengo tem grandes jogadores. Sou grato às pessoas que me amam, os jogadores estão no meu coração. Custou-me imenso sair de lá. Não quero mexer mais com isso. Não pedi nenhum jogador do Flamengo ao presidente do Benfica", revelou, em