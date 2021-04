Jorge Jesus não pensa em reforços: «Não falo de jogadores que não fazem parte do Benfica»

Jorge Jesus foi este sábado confrontado com o planeamento da próxima temporada, mas o técnico do Benfica garante estar focado na presente campanha e também não quer pensar nem falar de reforços.





"Neste momento estou preocupado com esta época. Ainda há dois objetivos. Estamos numa fase crucial do campeonato, o Benfica tem de ir à procura de resultados para recuperar os primeiros lugares. Rúben Vinagre e Ugarte? Jogadores que não fazem parte do Benfica não falo", atirou o treinador das águias, na antevisão ao encontro com o Marítimo.