Com Pizzi de fora das opções - médio está infetado com Covid-19 -, Jorge Jesus foi questionado se Otamendi iria ser o capitão frente ao FC Porto, sua antiga equipa, e se tal seria uma 'provocação' aos dragões. O treinador do Benfica foi taxativo.





"Não acho que seja provocação. Ao longo dos anos de treinador fui aprendendo muita coisa além da tática e técnica, principalmente quando saí de Portugal: o mais importante é respeitar o adversário e não os provocar. Tenho de os provocar durante o jogo, mas no melhor sentido. Já não penso como pensava há 10 anos. O futebol português tem de acabar com as pressões fora do futebol. Tem de ganhar quem for melhor dentro do campo, independentemente de sabermos que há sempre controvérsia dentro do jogo. Se o Otamendi jogar... só hoje é que sei. Se tiver de jogar... com André, Pizzi e Samaris de fora, Samaris está lesionado.. há cinco capitães e o Taarabt, que ainda não foi capitão. Nunca faria Otamendi capitão para provocar. O Otamendi é um dos capitães de equipa quando estes jogadores não estão, mas pode ser o Taarabt", afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa de antevisão à Supertaça (amanhã, 20H45).E prosseguiu, quando incitado a comentar uma alegada falta de "dinâmica de vitória" no seu discurso. "Acabei de dizer que ao longo dos anos fui evoluindo e tendo mais experiência. A minha forma de comunicar, não só com os jogadores, mudou. Mudei porque a minha experiência me deu conhecimento para evoluir todos os dias. Em termos de comunicação para os jornalistas, acho que é mais importante falar do que é o jogo do que falar de coisas que possam não interessar ao que é o jogo e o futebol. O discurso de vitória é sempre um discurso confiante, como eu fiz aqui. Queriam alguma coisa para um alerta CM? 'Vamos cilindrar o FC Porto'. O FC Porto é uma grande equipa. Sabe quantas vezes o Benfica jogou com o FC Porto o ano passado? Três. Sabe quem ganhou? Ganhou o FC Porto as três vezes. Tenho que respeitar os meus adversários. Sejam eles querem forem. Tenho muito respeito pela final e pelo nosso adversário. Se estou confiante e os jogadores também que podemos ganhar? 100% confiantes", concluiu.