Jorge Jesus: «Não queremos passar por esta Liga Europa, queremos chegar ao fim»

Jorge Jesus deixou claro que o Benfica pretende ir até à final da Liga Europa. Na véspera do arranque nesta edição da prova, o treinador encarnado lembrou que, para já, é preciso ultrapassar o Lech Poznan, esta quinta-feira, na Polónia.





"O Benfica é sempre uma motivação extra para qualquer equipa. A história do Benfica e o seu passado, mais concretamente nesta competição, assim o diz. Nós não queremos passar por esta Liga Europa, queremos chegar ao fim desta Liga Europa e chegar ao fim é poder estar em Gdansk. É esse o objetivo, mas um jogo de cada vez. Primeiro temos de passar a fase de grupos, queremos ser uma das duas equipas apuradas no grupo e temos de começar bem, com uma vitória", começou por dizer Jesus na conferência de antevisão à partida."O passado do Benfica assim o diz. Reconhecer esse favoritismo é sinal da valorização do Benfica. Mas isso não impede, nem diz que o Benfica antes de jogar tem mais capacidades que o adversário. São duas coisas distintas. Uma coisa é o jogo, outra é a história dos clubes, e por isso o Benfica tem de ser favorito. Agora, temos de mostrar no jogo que somos melhores para conseguir vencer este primeiro jogo.""Isso o Benfica vai sempre tentar assumir o jogo, jogando onde jogar. Faz parte da filosofia da equipa. Pode é não conseguir, porque o adversário não deixa ou tem qualidades. Mas a nossa ideia é essa. Quanto ao nosso adversário, conhecemos esta equipa. Começámos a estudá-la quando nos calhou. Têm o Pedro Tiba, que é um jogador que conheço muito bem. É um miúdo que já tinha um valor elevado em Portugal e agora é considerado um dos melhores jogadores desta equipa polaca. Vamos tentar que ele não tenha a influência que normalmente tem. Vamos jogar contra um adversário que nos vai criar problemas durante o jogo, ou até estar por cima de nós, mas vamos estar preparados para isso e o que importante é que a vitória seja do Benfica.""É normal o treinador adversário pensar assim. Não há nenhuma equipa do mundo que meta medo a seja quem for e o Benfica também não vai meter. O Benfica vai tentar esgrimir amanhã com um adversário que tem as suas ambições e uma ideia de jogo muito interessante. Ele não vai mudar as ideias dele. Quando acreditas no que fazes, não mudas as tuas ideias. Quanto ao facto de termos muitos jogos nos próximos dias, não tem a ver com o facto de fazermos mudanças. Ainda não entrámos nesse processo de fadiga acumulada. As alterações que possa fazer, não têm a ver com estarem fatigados ou não em relação ao jogo com o Rio Ave."