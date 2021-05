Jorge Jesus: «Não sabemos defender resultados. Por muito que eu fale...»

O Benfica venceu este sábado o dérbi frente ao Sporting, por 4-3, em jogo da 33.ª jornada da Liga NOS, um resultado que mantém as águias na luta pelo segundo lugar da prova, que dá acesso direto à Liga dos Campeões, esperando agora para ver o faz o FC Porto esta ronda.

No final da partida, Jorge Jesus elogiou a prestação das três equipas dentro de campo, em especial a do Benfica e do Sporting, deixando ainda um reparo aos seus jogadores.

"Primeiro, quero dar os parabéns às três equipas, mas principalmente ao Benfica e também ao Sporting. Porquê? Porque este jogo foi um espetáculo e merecia ter aqui 60 mil pessoas. As duas equipas quiseram sempre ganhar. Deixamos de fechar os espaços e sofremos o 3-1 no final da primeira parte. Nós somos uma equipa que não sabe defender resultados. Por muito que eu fale, ainda na cabeça de alguns jogadores não perceberam como guardar o resultado. Com um 4-1 não estás à procura do resultado, tentas guarda o resultado e aproveitar uma ou outra situação. Depois o Sporting acreditou, mas depois do 4-3 a haver um golo seria o 5-3 e não o 4-4", começou por dizer o técnico das águias, em declarações aos microfones da BTV.



"Primeiros 45 minutos espetaculares, com grandes golos e grandes jogadas. Saímos daqui [com a sensação] 'Ah, podíamos ter marcado mais', mas há que dar mérito ao adversário, contra quem jogaste e há quem dar parabéns a todos. Ainda temos mais dois jogos pela frente, o do campeonato e para a Taça de Portugal. É mais uma vitória. Continuamos com uma segunda volta muito forte", terminou.