Jorge Jesus: «Não sei se vou ter o Lucas Veríssimo, mas gostava...»

Lucas Veríssimo é desejado por Jorge Jesus para reforçar a defesa do Benfica, mas o técnico não quer intrometer-se em questões burocráticas. Os encarnados tropeçaram nas exigências do Santos, o que vai exigir uma negociação mais musculada com o clube brasileiro. Será que Jesus vai pedir a Vieira para aumentar a proposta?





"O Lucas Veríssimo foi sempre um jogador que fazia parte da minha agenda na escolha dos centrais. Todo o processo burocrático que possa surgir já não é comigo, é com o presidente, com o Rui Costa e com o diretor financeiro do Benfica. Por mim passa a escolha do jogador pela sua qualidade. Não sei como se vai fazer, não sei se vou ou não ter Lucas Veríssimo. Se perguntar se gostava de o ter? Gostava, disso não tenho dúvidas", explicou o treinador.