Jorge Jesus: «Não tenho dúvidas porque é que o Benfica perdeu estes pontos todos»

Jorge Jesus sublinhou este domingo que se não fossem todos os casos de covid registados nos encarnados, o Benfica estaria na luta pelo título.





"Tenho a certeza. Mas não quero falar mais nisso, foi em janeiro, já falámos. Não tenho dúvida alguma que estávamos a discutir o título. Mas é um 'se', mas isto é como acaba e não como começa. Como vai acabar... O Sporting tem vantagem pontual, o jogo com o Gil Vicente tirou-nos alguma esperança de chegarmos o mais perto possivel do 1º lugar. Não tenho dúvida alguma porque é que o Benfica perdeu estes pontos todos, não tenho dúvidas nenhumas", afirmou na antevisão ao jogo com o Santa Clara (amanhã, 19 horas).