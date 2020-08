Jorge Jesus: «Não tenho que dar conselhos ao novo treinador do Flamengo»

Jorge Jesus foi questionado sobre Domènec Torrent, o seu sucessor no Flamengo, que foi apresentado à mesma hora que o português. O novo técnico do Benfica desejou-lhe as maiores felicidades.





"Isto é a apresentação do novo treinador do Benfica. Não tenho que dar conselhos ao novo treinador do Flamengo. Ele saberá o que tem de fazer. Vai ter jogadores que o vão ajudar de certeza. Desejo-lhes as maiores felicidades para ele, como para mim. É o que desejo ao novo treinador do Flamengo", afirmou.