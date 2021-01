Jorge Jesus: «Nenhum treinador estava habituado a isto, sinto-me impotente»

O Benfica tem 10 jogadores com covid-19 e Jorge Jesus admite que não é fácil epnsar num onze nestas circunstâncias.





"Ontem tinha uma equipa na cabeça, agora tenho de ter outra porque dois jogadores vão ficar de fora. Todos os dias isto é uma incerteza. Pode-se pensar num onze mas no outro dia pode-se ficar sem dois ou três jogadores. Nenhum treinador estava habituado a isto, sinto-me impotente, não tenho força para reverter seja o que for, tem de ser com os jogadores que estão em confições que vou para a luta. Não há nada que possa fazer", referiu o treinador do Benfica na antevisão do jogo de amanhã, com o Nacional.