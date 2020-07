Jorge Jesus no Benfica: os próximos passos até à oficialização

Jorge Jesus vai ser ser treinador do Benfica. Como Record deu conta, o acordo entre o até agora treinador do Flamengo e as águias contempla um contrato de três épocas, com salário de 8 milhões de euros por ano (4 milhões limpos para o técnico). O Benfica irá pagar, no imediato, 2 milhões de euros ao Flamengo - o técnico tinha contrato com o campeão brasileiro até junho de 2021.





O negócio ainda não é oficial e- A oficialização do regresso de Jorge Jesus ao Benfica deverá acontecer nos próximos dias;- Hoje já reunião entre JJ e Rodolfo Landim e Marcos Braz, respetivamente presidente e vice-presidente do Flamengo. No final da mesma, o treinador irá pronunciar-se, seja em conferência, comunicado ou nas redes sociais;- O técnico deverá viajar no fim de semana para Lisboa para assinar contrato;- Definição da equipa técnica: João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro e Márcio Sampaio (preparadores físicos) e Gil Henriques e Rodrigo Araújo (analistas), irão trabalhar com JJ no Benfica.