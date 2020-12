Jorge Jesus: «No campeonato em pouco tempo vamos estar em primeiro»

Jorge Jesus garantiu que o Benfica não vai baixar a guarda quinta-feira frente ao Standard Liège apesar de já estar apurado.





"O futebol belga é um futebol com alguma capacidade. Apesar de apurados, não quer dizer que não vamos a jogo com o mesmo objetivo que é ganhar. Temos de cumpir a nossa obrigação que é vencer e tentar ficar em primeiro no grupo", referiu Jorge Jesus na conferência de imprensa.O treinador manteve confiança também no que diz respeito à Liga NOS. "No campeonato, as coisas não estão diferentes. Não estamos em primeiro agora mas em pouco tempo vamos estar", disse.