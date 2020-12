Jorge Jesus: «Nota artística? Em Portugal está mais difícil...»

Jorge Jesus admitiu esta segunda-feira que o Benfica não tem exibido a qualidade de futebol praticado na fase inicial da temporada, em parte por 'culpa' das equipas adversárias. Além disso, o técnico das águias defende que sem público nas bancadas a 'beleza' do jogo não tem tanta preponderância.





"O Benfica teve nota artística no começo, nalguns jogos. Não atingindo patamares muito elevados. O Benfica tem argumentos e capacidade para desenvolver o seu futebol, mas em Portugal está mais difícil. As equipas fazem o trabalho deles contra Benfica, Sporting e FC Porto. Preocupam-se em estar fechados e tirar tempo de jogo, mas temos de nos adaptar e arranjar argumentos para essa ideia de jogori. Não é nota negativa, é um facto. Como disse, o Benfica está à procura do 1.º lugar. Tem-se falado muito das notas negativas do Benfica, mas temos de jogar melhor e temos muito tempo para poder voltar ao futebol que eu acredito que Benfica vai ter. Nota artística vai ter mais nuns jogos e menos noutros. E agora a nota artística não é tão importante porque não há adeptos. Tem mais valor com 60 ou 70 mil pessoas, é mais brilhante", afirmou Jorge Jesus, no lançamento da receção ao Portimonense.O treinador do Benfica recusou-se ainda a comparar o futebol do Benfica com... o do Flamengo. "Não quero fazer comparações. O que eu gosto mais é que Benfica volte a jogar ao nível que começámos. Começámos muito fortes, por isso é que o Benfica teve 7 vitórias consecutivas. Até pode melhorar, porque temos capacidade para o fazer. Se elevarmos os nossos patamares, vamos jogar mais, ficar mais fortes e recuperar o lugar que queremos, que é o primeiro", rematou.