Jorge Jesus: «Nunca mais me quero recordar da tristeza que tive na última final no Jamor»

O Benfica defronta no sábado o Paredes em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (21H15) e Jorge Jesus ainda não quer apontar a uma eventual final. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o agora treinador do Benfica abordou a última vez que chegou a essa fase na 'prova rainha', em 2018, ao serviço do Sporting, frente ao Aves, semanas depois do ataque à Academia de Alcochete.





"Só vou recordar isso quando chegar à final, não sei se é no Jamor, sequer... Vou ser capaz de me lembrar da tristeza que tive no Jamor, na última final, nunca mais me quero recordar dessa final na minha história como treinador. Não por ter perdido, mas por tudo o que se passou antes. Neste momento não se vai colocar isso, falta muito tempo para se pensar na final", afirmou.