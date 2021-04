Jorge Jesus: «O Belenenses nunca vendeu tantos jogadores como no meu ano»

Jorge Jesus admitiu que os jogadores com quem trabalha têm tendência a valorizar-se, mas admitiu, por outro lado, que isso está também dependente do nível do clube onde se trabalha.





"Normalmente, quando se trabalha num grande clube há mais possibilidades de se poder comprar jogadores de maior valia do que em outras equipas. O Guardiola compra mais jogadores porque está num clube que tem capacidade para isso e é um treinador de top no mundo. Uma coisa está ligada à outra", sublinhou."Ao longo destes meus anos em todos os clubes por onde passei os jogadores e as equipas foram compensadas financeiramente pela venda de muitos jogadores. Não é preciso olhar para o Benfica, o Belenenses nunca vendeu tantos jogadores como no meu ano. Isso está tudo associado. O Benfica tem jogadores que neste momento estão a projetar-se a um nível muito melhor, o Luca Waldschmidt é um deles. Faltam 9 jogos e vamos ver até ao fim se o Benfica continua a crescer, a ter pedalada para ser melhor do que os nossos rivais e passar atual o segundo classificado. O nosso objetivo é esse", concluiu.