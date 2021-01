Jorge Jesus: «O Benfica não tem um penálti a favor...»

Jorge Jesus considera que ficou por marcar um penálti a favor do Benfica, no empate (1-1) caseiro com o Nacional. O treinador encarnado referia-se ao lance entre Cervi e Nuno Borges, aos 55 minutos.





"Já vi. Vi que é nitidamente o jogador do Nacional a tirar a bola com a mão, mas já houve várias jogadas assim. O Benfica não tem um penálti a favor. Mas não quero desculpar com isso. Jogámos para ter ganho, criámos algumas oportunidades para matar o jogo. Não tendo feito golo, a ganhar 1-0, contra equipa que está controlada, não podes sofrer, não deves...", disse Jesus à BTV.