Jorge Jesus: «O Benfica sacou Darwin à concorrência»

Antes de Jorge Jesus, foi Darwin quem fez a antevisão ao jogo com o Standard Liège, da Liga Europa (quinta-feira, 20 horas), e enquanto o jogador do Benfica falava foram visíveis vários sorrisos do treinador. Questionado sobre o 'orgulho' que sentia pelo jogador, o técnico não poupou nos elogios.





"O Darwin é um menino, tem 21 anos, um pouco ingénuo. Para ele tudo isto é novo, até esta conferência o deixou nervoso. Tem boas condições, não só atléticas, como também técnicas. Não tem tão táticas, mas vai aprender. É um jogador que está em crescimento, tem muito para evoluir, é natural que quem acreditou neste atleta, como foi toda a estrutura do futebol do Benfica... Não sendo muito conhecido, jogando na segunda liga em Espanha, o Benfica sacou este jogador aos nossos concorrentes. Temos de dar valor a essa decisão", afirmou esta quarta-feira na conferência de imprensa.