Jorge Jesus: «O Diogo Gonçalves ainda não acredita tanto nele como eu»

Jorge Jesus deixou elogios à atuação da equipa do Benfica na vitória sobre o Boavista por 2-0, ainda que tenha feito o reparo de que a turma da Luz ficou a 'dever' alguns golos. Na sua análise, o treinador das águias destacou Haris Seferovic, Diogo Gonçalves e ainda Lucas Veríssimo.





"Entre aspas, este jogo foi mais fácil do que pensava. Julgava que ia ser mais difícil. De qualquer forma, a expulsão cedo no Boavista fez com que praticamente não conseguisse ter outro momento do jogo, o contra-ataque ou a transição posicional. Não teve essa capacidade, algo que é normal com menos um. A equipa foi gerindo, estava confiante e sentiu que podia fazer golo a qualquer momento. Deveria ter feito mais, acelerado em busca do 3-0, 4-0... A equipa procurou não sofrer, controlar o resultado. O Seferovic fez mais dois golos, está num momento muito bom. É importante, porque temos o Darwin a recuperar de lesão. Mais uma vitória sem sofrer golos, salvo erro sofremos um golo nos últimos sete jogos. Agora é preparar a equipa para Braga e este jogo a partir deste momento acabou com 3 pontos. Estamos satisfeitos pela vitória e nota-se que há jogadores que estão a ficar melhor, a crescer individualmente, a sua forma cresce e a equipa fica melhor. Parabéns aos jogadores e agora há que pensar no próximo jogo", começou por dizer, à BTV.Entre esses jogadores, para lá de Seferovic, destaque para Diogo Gonçalves, autor de duas assistências, e ainda Lucas Veríssimo. "O Diogo é um jogador que melhorou muito a equipa na fase de decisão. Tem uma qualidade de cruzamento muito grande, acelera muito bem, mas acho que pode fazer melhor. Ele não acredita tanto nele como eu. Está melhor no posicionamento defensivo", elogiou.Quanto a Lucas Veríssimo, as palavras positivas foram claras. "A entrada do Lucas estabilizou a zona central, que ninguém duvide disso. Mais uma vez mostra que o Benfica acertou na contratação de um grande central".