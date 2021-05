Jorge Jesus: «O futebol português fora das quatro linhas está muito pior do que quando saí»

Jorge Jesus regressou a Portugal no início desta época e, depois de algumas temporadas fora, o treinador diz há coisas que pioraram no futebol português.





"Estive quase três anos fora, cresci como treinador e vim com outras ideias. Que encontrei? Um futebol taticamente mais evoluído, pela qualidade dos treinadores, as equipas ditas mais pequenas mais equilibradas em relação aos três ou quatro grandes", começou por explicar."Mas fora das quatro linhas está muito pior do que quando saí. Muito agressivo, não há respeito por muitas coisas que acontecem no dia a dia no futebol. A comunicação está muito agressiva, não valoriza o futebol, não defende o respeito pelas pessoas ou pelas profissões. Está diferente, para pior", concluiu.