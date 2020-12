Jorge Jesus: «O Gil não nos criou problemas sem ser através de bolas paradas»

O Benfica venceu (2-0) na deslocação ao terreno do Gil Vicente, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS. Após o encontro, Jorge Jesus destacou o facto de o Benfica não ter sofrido golos e ter conquistado mais três pontos diante de um adversário que se mostrou em bom plano, elogiando o trabalho do treinador da equipa adversária, Ricardo Soares.

"Dar os parabéns à equipa do Benfica pela vitória e ao Gil Vicente pelo excelente relvado que tem, é com relvados destes que se pratica bom futebol. Na primeira parte, criámos algumas oportunidades de golo mas acabámos por não concretizá-las, o que tornou o jogo mais equilibrado. O Gil Vicente defendeu bem, esteve sempre bem organizado, tal como já é normal nas equipas deste treinador que é de Felgueiras. É verdade que com 11 íamos criar algumas oportunidades, mas com 10 ficou melhor. Depois do 1-0, de bola parada tanto faz teres menos um ou menos dois, não faz diferença, o Lucas era um jogador que estava identificado. O Gil não nos criou problemas sem ser através de bolas paradas. Foi uma boa vitória, mais três pontos, andávamos há umas jornadas a dar de avanço ao adversário, a marcar primeiro... hoje não. Hoje não sofremos e depois controlámos, era a nossa obrigação."





"É verdade que é o primeiro título da temporada e que não há equipas que não fiquem moralizadas com vitórias. Temos melhorado de jogo para jogo e estamos mais identificados com o nosso modelo de jogo. Hoje, defensivamente estivemos melhor, fruto também de algumas mudanças no posicionamento dos jogadores. Mas gostei da equipa do Gil Vicente, uma equipa que tem um estilo de jogo mais agressivo, mas nós estávamos preparados para esse estilo de jogo.""As entradas do central sobre o Darwin já não tinham sido duas, mas sim umas quatro e acho que acabou por ser bem expulso", concluiu.