Jorge Jesus: o jogo mais marcante na Luz e a possibilidade de jogar com três centrais

A possibilidade de voltar a jogar com três centrais, as poupanças que pode ou não fazer para amanhã ou a renovação de Taarabt foram alguns temas que Jorge Jesus abordou na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses SAD, que se disputa amanhã, na Luz.





"O Benfica cada vez vai estando mais forte ao longo das jornadas, sendo que num ou outro jogo é normal não estar tão bem. Trabalhamos para crescer e temos a certeza que o estamos a fazer, demonstrando com resultados. Temos de crescer mais defensivamente, bato-me muito com os jogadores nesse ponto, é tão importante não sofrer como marcar. Estamos a trabalhar neste ponto. Há aqui uma variedade que não repararam. Em duas, três semanas a linha defensiva mudou toda, com André Almeida e Rúben Dias de fora. Tivemos de mudar a estrutura dos centrais e o lateral, o que mexeu com os automatismos.""No Benfica tive momentos muito felizes. O jogo que mais me marcou foi a meia-final, que nos deu o direito a estar na final da Liga Europa, com o Fenerbahçe. Ganhámos 3-1, tínhamos perdido 1-0 lá. O estádio estava lotado, um ambiente incrível. De tantos jogos, esse foi o que mais me marcou.""Nunca olho para as minhas decisões como fazer descansar os jogadores. Nos 14 meses que estive no Brasil vocês estiveram sempre atentos à minha carreira e o que lhes fiz ver é que antes jogavam de três em três dias mudando os jogadores todos e foi o que expliquei. Ao terceiro jogo seguido já há fadiga e tenho de ver quem está mais carregado. O departamento médico também é importante. Se mudar amanhã, serão dois ou três jogadores no máximo.""Já vi o Belenenses SAD, uma equipa muito bem organizada, em 3x4x3 ofensivamente, um sistema que muitos treinadores estão a por em prática nas suas equipas. Não é fácil fazer golos a este Belenenses SAD, defensivamente é muito fote. E tem um bom treinador, o Petit como ex-jogador vê as coisas com outros olhos. Será difícil.""Isso não tem nada a ver com o jogo e a antecipação. Mas quanto mais rápido for melhor para a estabilidade do clube. Quanto à equipa, não falta nada, o presidente não deixa que falte. Só falta é ganhar títulos.""Nos meus primeiros 10 anos como treinador trabalhei muito o 3x4x3 ou 3x5x2. Sou apaixonado por esse sistema, que não é fácil de ser trabalhado. Fizémo-lo na Polónia e se calhar vamos fazer em outros jogos. Uma das grandes perdas dessa ideia foi a lesão do André Almeida, era o jogador certo para fazer isso.""Fico feliz por ele ter prolongado o seu contrao, tem caraterísticas diferenciadas de todos os jogadores como segundo médio ,é um jogador com capacidade técnica muito evoluída e fico satisfeito com a renovação dele. Está à procura do caminho dele e amanhã vai jogar de certeza. Tudo isso está dentro do crescimento do Benfica. Mas a renovação já estava em andamento antes de eu chegar. A responsabilidade é do Rui Costa, que tomou esta decisão de renovar com o Adel."