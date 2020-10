Jorge Jesus: «O mais importante é vencer e foi bom não sofrer golos»

Na reação ao triunfo (2-0) diante do Belenenses SAD, Jorge Jesus sublinhou o facto de o Benfica não ter sofrido golos e admitiu que os dois jogos da Liga Europa, da passada quinta-feira e da próxima, influenciaram as escolhas desta noite.





"Objetivo foi alcançado, vencemos mais um jogo. Pormenor bom foi não sofrer golos. É tão importante marcar como não sofrer. Equipa do Belenenses SAD bem organizada defensivamente, esperou pelo contragolpe e pela bola parada, mas não demos essa hipótese. A nossa equipa voltou a estar bem organizada defensivamente e sabemos que se não sofrermos, o Benfica faz golo. Não precisa de ter caudal muito ofensivo para fazer golo. É muito forte a sair e podíamos ter feito mais um ou outro golo, mas o mais importante é vencer", começou por referir o técnico, na flash interview, à BTV."O Belenenses SAD disputou o jogo connosco algumas vezes. Tem um sistema muito amplo e profundo, que faz com que as equipas tenham de correr mais a defender mas expõe-se mais na perda da bola. São cinco jogos cinco vitórias e 5.ª feira temos mais um jogo", acrescentou Jorge Jesus"O mais importante é isso. Desde 1982/83 que não acontecia? Representa começares bem o campeonato. Há ainda uma competição muito longa para ganhar e disputar. O Benfica está em todas as frentes, todos são precisos, vai haver rotatividade muito grande na equipa para jogadores estarem frescos."Hoje já não se fala do dérbi de Lisboa. Eu estava habituado, hoje já não se sabe se é Belenenses. Gostava que não fosse assim"