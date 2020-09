Jorge Jesus: «O meu forte é o espanhol... É um portunhol»

Jorge Jesus, treinador do Benfica, revelou que foi Luís Filipe Vieira que o convenceu a deixar o Brasil, mas também houve uma motivação mais pessoal.





"Houve vários fatores que influenciaram a minha decisão. Primeiro a pandemia. Depois o projeto que o presidente me apresentou. É o presidente com o qual mais tempo trabalhei. E é um projeto ambicioso. Sim, Vieira convenceu-me, porque eu tinha a ideia de ficar mais um ano no Brasil", destacou e confessou: "Aqui estou mais perto dos meus e por isso posso ser um suporte para a minha família, caso alguma coisa aconteça."Ao ser questionado sobre as dificuldades, principalmente, linguísticas que teve de ultrapassar na Arábia Saudita, Jorge Jesus voltou a recorrer ao humor."Expressava-me em inglês, mas um inglês de praia, como se costuma dizer. Mas, sempre fui compreendido e percebi o que me queriam dizer. O meu forte é o espanhol, tantos anos a trabalhar com argentinos, paraguaios. É um portunhol...", mencionou o técnicoJá sobre aquilo que ainda lhe falta conquistar, Jorge Jesus foi perentório: "Falta-me ganhar uma Champions e um Campeonato do Mundo de Clubes que esteve quase no ano passado. Quando aceitei o Flamengo disse à minha equipa técnica que íamos ganhar a Libertadores e o Campeonato do Mundo."