Jorge Jesus: «O Sporting é o principal favorito à conquista do campeonato»

Rúben Amorim tem adotado um discurso cauteloso no que à luta pelo título diz respeito, mas na Luz Jorge Jesus não tem dúvidas que o Sporting é o principal favorito à conquista do campeonato esta época.





"Não tenho dúvidas que é o principal favorito. Isso do jogo a jogo são estratégias que respeito, mas o principal favorito do campeonato, faltando muitas jornadas, é o Sporting. Por mérito próprio. Joga de semana a semana, não se passa nada, prepara os jogos como quer... Mas ainda bem que não temos esse problema, nós jogamos de dois em dois dias.", sublinhou o treinador do Benfica.