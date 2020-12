Jorge Jesus: «Obrigação é tentarmos ganhar e sermos primeiros do grupo»

Jorge Jesus fez esta manhã a antevisão do jogo de amanhã com o Standard Liège, para a Liga Europa. Com o apuramento para a próxima fase já garantido, o treinador não quer que a equipa tire o pé do acelerador, até porque, como recorda, ser primeiro do grupo pode ser importante.





"O nosso jogo na Luz com eles foi um dos melhores que fizemos no grupo, ganhámos por 3-0, dando a ideia que o Standard Liège não é muito forte, mas isso não é verdade. O futebol belga tem capacidade, tem algumas equipas a discutir o apuramento da Champions e Liga Europa. Nós já definimos o apuramento, mas isso não quer dizer que não vamos para o jogo com a intenção de o poder ganhar. Há fatores que nos podem favorecer, como ser primeiros do grupo. Temos de fazer a nossa obrigação que é tentar ganhar e sermos primeiros do grupo. Acrescento que vou aproveitar este jogo para lançar alguns jogadores que nunca jogaram.""É conforme se olha para a situação. Parecem mais fáceis na Liga Europa porque falta um jogo para definir o apuramento. No campeonato faltam muitos jogos para definir a classificação. Estamos em 2º a dois pontos do primeiro, é melhor estar em primeiro do que em segundo, claro está, mas não estamos numa situação difícil no campeonato. Os objetivos estão equilibrados. Mas estivemos cinco jornadas em 1º e em pouco tempo vamos voltar a essa posição.""Não podes ter tudo ao mesmo tempo, mas os jogos que vêm a seguir são mais fáceis de gerir porque não jogamos de 3 em 3 dias e os adversários que estão a seguir aos jogos mais difíceis são para a taça e para a Liga, em que podemos gerir de outra maneira a equpa. Acho que nesse período vai ser mais fácil gerir o grupo do que foi até aqui.""Já encontrei a dupla no meio-campo e tenho a certeza da que quero. Mas como há jogos de 3 em 3 dias tenho mudado vários setores da equipa. Esses são os jogadores que mais quilómetros correm durante o jogo, são os que tenho de ter mais cuidado e é por esse motivo que há mais mexidas aí.""Não tenho dúvidas que quando lá chegarmos vamos ter de estar ao melhor nível para disputar as eliminatórias, vão lá estar muitas equipas da Champions, como Manchester United, isto vai deixar de ser uma Liga Europa mas sim uma segunda Champions. Vai ser uma competição muito difícil porque as equipas fortes vão estar lá.""Todos os jogos para nós, equipa técnica, dão-nos sinais do ponto de vista coletivo e individual. Não há jogadores que estejam a fazer testes ou exames para que o futuro deles possa ser definido. Temos a certeza do plantel que temos, mas vamos ficando com as certezas da qualidade individual dos jogadores e do crescimento da equipa. É isso que me compete analisar. O futebol não é uma ciência exata e cada treinador tem a sua forma de olhar para o jogo. É com o trabalho no dia a dia que se vai definindo o melhor caminho. É a jogar que se vão criando as convicções.""Ele tem uma vantagem relativamente a outros jogadores, posso jogar com ele em várias posições. O Servi ou Darwin ou jogam ali ou não jogam em mais lado nenhum. Por isso ele [Pizzi] tem sido um jogador muito influente."