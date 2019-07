Jorge Jesus "orgulhoso" de Jonas e brasileiro chama-o de "especial"

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, deixou uma mensagem a Jonas, jogador que orientou no Benfica, mostrando-se orgulhoso pela carreira deste."Foste um grande jogador. Tenho um grande orgulho por ter tido um jogador como tu. Foste exemplar. Toda a sorte do Mundo e até sempre", referiu o treinador.Confrontado na BTV com estas palavras, o brasileiro retribuiu: "Colocou-me a jogar um futebol que nem eu imaginava ser possível. É muito bom treinador. Estás entre os três melhores, é especial. Trabalhei um ano com ele e é muito exigente, perfeccionista. Sou muito grato a Jesus."