Quarteto voltou aos treinos e André Almeida é agora a única ausência no Benfica

Jorge Jesus orientou esta quarta-feira o último treino do Benfica antes do duelo com o Lech Poznan, marcado para amanhã, para a Liga Europa, e contou com o plantel quase na máxima força.





André Almeida, que enfrenta uma longa paragem devido à lesão no joelho, foi o único ausente numa sessão em que Jorge Jesus já contou com Taarabt, que havia testado positivo à Covid-19 e está recuperado para defrontar a equipa polaca.Também Pedrinho, Todibo e Nuno Tavares, todos recuperados das respetivas lesões, trabalharam sem qualquer limitação.