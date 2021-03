Jorge Jesus: «Os árbitros não entendem nada disto, como não jogaram...»

Jorge Jesus mostrou-se crítico para com a atuação de Manuel Mota no duelo entre Benfica e Boavista, em especial por conta do golo anulado a Adel Taarabt. O treinador das águias pede mesmo uma reflexão, para que este tipo de ações e discussões acabem no futebol nacional.





"Os árbitros, com esta nova lei do contacto, refugiam-se nela. Tudo o que é contacto marcam falta. Não interessa se é a favor do Benfica ou não. O futebol, que eu saiba, as leis dizem que pode haver contacto. Isto não é basquetebol! No basquetebol é que não pode haver contacto e, mesmo assim, quando dois jogadores se encontram na disputa da bola há contacto. No futebol, quando há contacto, tudo o que sejam estes lances a cobrir espaço... Os árbitros não entendem nada disto, como não jogaram... Não têm conhecimento do jogo, só das leis, mas o jogo tem coisas além das leis. Os árbitros deviam fazer uma reciclagem com as pessoas do futebol, para explicar que há momento do jogo em que as leis são o menos importante. Não é só em Portugal, pois noutros países acontece o mesmo. Qualquer coisinha, o jogador protege o espaço, não é ele quem toca, eles [os adversários] é que vão com a cara e os braços e depois "ai!!!". Os árbitros vão atrás, têm tempo para reverter, têm VAR... Para além disso, na jogada do Adel, ele tem de deixar acabar a jogada. Não deixou acabar. Penso que todos têm de conversar, pois de certeza que o nosso futebol vai melhorar. Porque o grande problema são estas discussões sobre os árbitros. Todos se queixam, se pensarmos todos, o que está errado aqui se todos nos queixamos deles? Temos d eir ao encontro disso. O que está errado?", questionou, em declarações à BTV.