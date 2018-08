Jorge Jesus: «Os jogadores do Benfica tinham receio de me cumprimentar»

Jorge Jesus admitiu que a relação com Luís Filipe Vieira saiu chamuscada devido à sua saída do Benfica para o Sporting - algo que influenciou até, numa primeira fase, de forma negativa a maneira como se dava com os antigos pupilos encarnados - mas que, com o passar do tempo, tudo voltou ao normal."Havia interesses desportivos a defender, deixámos até de nos falar mas hoje somos grandes amigos. Éramos grandes amigos e assim continuamos. Foi só no primeiro ano, até na entrada em campo os jogadores do Benfica tinham receio de me cumprimentar, mas no segundo e terceiro ano já não era assim", contou o agora treinador do Al Hilal numa entrevista à SIC.Recorde-se que após a ida do técnico para o rival as águias exigiram-lhe uma indemnização de 14 milhões de euros e o caso chegou a estar em tribunal. As duas partes chegaram a um acordo no início deste ano