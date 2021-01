Jorge Jesus: «Os que não jogam tanto fizeram o que podiam...»

Jorge Jesus à Sport TV e SIC, após a derrota do Benfica com o Sp. Braga (2-1), na final four da Allianz Cup.





"[Antes do jogo] Não olhei para céu nenhum, vim ver a relva, num estádio que conheço bem. Perdi um jogo que o Benfica podia ter ganho. Durante 60 minutos foi sempre a equipa com mais ocasiões. Dezasseis remates, seis enquadrados, mais cantos... só nao tivemos mais golos, que é o que conta. Jogo bem disputado, com linha de quatro nova atras. Os jogadores que foram lançados fizeram o que puderam, não foi por isso que não ganhámos. Mas fomos obrigados a mexer muito na equipa e o Sp. Braga aproveitou, em dois cruzamentos. O Benfica teve situações de golo que não fez e o Sp. Bragga depois de estar a ganhar controlou nos últimos 15 minutos, o pior período do Benfica", começou por dizer o treinador encarnado.Relativamente às alterações e adaptações, como a de Cervi a defesa-esquerdo, Jesus até elogiou o argentino: "lançámos o Cervi como lateral-esquerdo. Foi o que tínhamos de fazer mas a equipa esteve muito bem e na primeira parte controlou. Os que não têm jogado tanto fizeram o que podiam. Cervi fez um excelente jogo. Já o tínhamos testado ali há umas semanas."

Sobre a influência da Covid-19, admitiu um certo peso: "A última semana doi muito complicada. É todo o ambiente que se passa. Tens de estar isolado quando vais treinar. Foi um caso complicado. O Sp. Braga jogou com quase toda a equipa que tem vindo a jogar, tirando o Paulinho. Os meus jogadores que entraram portaram-se muito bem. A única coisa que nos podemos lamentar é do jogo, de uma ou outra situação que podíamos ter feito melhor. Queríamos ganhar. Pela maior parte do grupo que está em casa por causa da Covid, queríamos oferecer aos jogadores e aos adeptos. A equipa no jogo jogado foi uma equipa que equilibrou e não foi por aí. Para mim tem sido difícil ver os que ficam de fora. Um num dia fiz três testes. Felizmente não tive nada e sinto-me bem. Infelizmente isto vai chegar a todos, sou o único da equipa técnica que não foi afetado. E também ando lá no meio deles todos. Vamos ver..."