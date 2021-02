Jorge Jesus pediu silêncio para continuar 'flash interview': «Take it easy!»

Jorge Jesus mostrou-se agastado pelo barulho que se fazia sentir no interior do Olímpico de Roma aquando da sua 'flash interview' à SIC Notícias e, enquanto aguardava por uma questão, pediu silêncio e soltou um "take it easy" (tem calma, em português). "Isto é alguma coisa? Eu não falo com este barulho. Ou se calam...", atirou o técnico, visivelmente desagradado com aquele momento.