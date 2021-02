Jorge Jesus: «Perdi seis quilos, isto não é uma constipaçãozinha»

Jorge Jesus voltou a falar esta quarta-feira de como a Covid-19 afetou o rendimento da equipa esta temporada. O treinador deu o seu exemplo para explicar as sequelas da doença.





"A recuperação do Covid não é fácil, se eu hoje tivesse de jogar não conseguia. Perdi seis quilos, todos os jogadores perdem peso, isto não é uma constipaçãozinha. Houve equipas com quatro ou cinco infetados que adiaram jogos... Manchester city e em Portugal também houve. Do plantel todo só três não tiveram covid: Chiquinho, Rafa e Samaris. Todos os outros estiveram em casa mais de duas semanas sem poderem treinar", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril.