Jorge Jesus: «Preferia jogar sábado com o Paços e três dias depois na Liga Europa»

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Paços de Ferreira, uma partida onde o treinador do Benfica vislumbra dificuldades. Mas o técnico diz que a sua equipa tem capacidades para conquistar os três pontos e manter o "momento positivo" por que passa no campeonato. A ideia, afiança, é chegar ao segundo lugar.





"Há dados factuais sobre a capacidade da equipa do Paços e a época que está a fazer. Ainda mais no seu estádio, onde só perdeu com o Sporting. É um alerta, vamos ter um jogo difícil, mas para nós as dificuldades... O Benfica tem de jogar para vencer, para recuperar relativamente ao segundo classificado. Essas dificuldades não são muito importantes em termos do nome do adversário. Vamos ter momentos difíceis porque o adversário vai dificultar, mas o Benfica está preparado para isso, tem qualidades e possibilidades de sair com mais uma vitória, que é o que queremos. Estamos confiantes e motivados. Vamos enfrentar este adversário com respeito, mas temos capacidade para trazer os três pontos da Mata Real.""Não é só o facto de a equipa estar há 5 ou 6 jogos sem sofrer golos, tem a ver com mais tempo para trabalhar as ideias coletivas. Quando estás num processo defensivo tens dois momentos no jogo: coletivo e individual. A equipa melhorou muito coletivamente e isso fez com que na segunda volta o Benfica seja uma das equipas que mais pontos fez. Fruto de uma organização defensiva forte e também com a entrada de alguns elementos, nós do Lucas, mas também do Diogo e do Helton. Os factos são reais. É tentar continuar a melhorar. Não faltam muitos jogos para a equipa ser a que tem menos golos sofridos no campeonato, ainda é possivel.""Já tive a oportunidade de dizer que as equipas têm períodos bons e outros não tão bons. E aí tem de se perceber porquê. No momento em não tivemos períodos tão bons soubemos o porquê, não tínhamos nada a ver com isso. Hoje não sei se seria diferente, o mundo foi embrulhado numa situação que sabemos qual é, que em todas as áreas teve grande impacto negativo. Nós não fugimos a esse problema, que nos afetou no mês de janeiro. Agora trabalhamos com todos, estamos muito mais juntos diretamente e as coisas foram melhorando. Fruto do trabalho, são mais horas, há maior ligação entre o grupo e os resultados respondem pela positiva. Mas não vamos fugir à realidade: perdemos muitos pontos e agora andamos atrás, jogo a jogo. Se agora começasse teríamos mais hipóteses? Não fizemos nada de mal que dependesse de nós. São coisas que não se consegue controlar, foram dois meses fatais para nós.""É verdade que as equipas que sonham com objetivos diferenciados, que querem estar na Europpa, têm de sofrer pelo sucesso. Sabemos que três dias praticamente não dá para recuperar para o jogo seguinte, mas esse é o preço de se estar numa equipa grande. Não é só Benfica, o Sporting e FC Porto que vão às competições europeias, há outras equipas grandes que lá estão. Mas preferia jogar sábado com o Paços de Ferreira e três dias depois ter os quartos-de-final da Liga Europa na semana seguinte."