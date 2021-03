Jorge Jesus: «Preocupa-nos estarmos atrás de três rivais»

Jorge Jesus fez este domingo a antevisão do jogo com o Belenenses SAD, partida que se disputa amanmhã, às 20h15. O treinador do Benfica antevê dificuldades frente a uma equipa que tem uma das melhores defesas do campeonato.





Waldschmidt está em fase de evolução?

"É um dos jogadores que teve uma quebra de rendimento, é um jovem, falta-lhe conhecer muito o futebol, não só o futebol português mas também os momentos do jogo. Só fala inglês e o que eu passo nos momentos do treino é em português; já percebi que ele não percebe o que digo. Comecei a falar particularmente com ele. Penso que vai ter o rendimento parecido com o que teve quando começou o campeonato. Ele anda à procura daquele caminho que nos entusiasmou quando chegou. O talento está lá, agora é só recuperá-lo."



Como estão Darwin e Vertonghen?

"Têm estado com problemas físicos, mas estão a melhorar. Os sinais de hoje foram muito positivos, posso incluí-los na convocatória e vou ver a resposta que me vão dar amanhã."



Em 2021 o Benfica não ganhou fora, isso causa ansiedade?

"Claro que nos preocupa. E estamos atrás de três rivais, isso preocupa-nos, independentemente de ganharmos mais em casa, não é esse barómetro que nos faz ser positivos. O que nos faz ter preocupações é sentir que temos muitos pontos de atraso em relação aos nossos rivais. Para nos aproximar-nos deles temos de ganhar. Não há outra forma de fazer contas que não seja jornada a jornada."







"É um jogo especial, trata-se de um clube pelo qual tenho um carinho especial, fui treinador e jogador do Belenenses. Está a fazer uma boa época, este ano com as equipas grandes só perdeu para o Sporting, e vamos encontrar um adversário com uma organização defensiva muito forte, uma equipa que espera pelas oportunidades, que tem uma boa ideia de jogo. Trata-se de um dos adversários mais difíceis a jogar na sua 'casa'. Relativamente ao relvado, não sei como está. Mas o mais importante para nós é saber que vamos ter dificuldades pelo valor do adversário. Temos de arranjar soluções para todas as dificuldades que os jogo possa ter. O relvado não vai ser desculpa para o nosso rendimento no encontro. Sentimos que estamos melhor, o Benfica está a recuperar fisicamente, tem tido uma intensidade nestes últimos jogos parecida com a do início da época e acreditamos que podemos somar mais 3 pontos.""Se acreditarmos na ciência e na imunidade, já fomos todos contaminados pelo covid... Só se houver uma nova onda... Neste momento não temos problema nenhum, temos os jogadores a trabalhar ao mais alto nível físico. Tenho a certeza que a equipa vai recuperar os padrões e a intensidade de quando começou o campeonato."