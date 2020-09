Jorge Jesus: «Pressão? Tens de ser melhor do que o adversário, seja quem ele for»

Jorge Jesus reconheceu que a equipa do Benfica tem alguns aspetos a melhorar, sobretudo ao nível defensivo. Na antevisão do jogo de amanhã, com o Moreirense, o técnico falou também da pressão de ganhar, de Gonçalo Ramos e dos jogadores que pediu a Vieira quando chegou à Luz.





"A equipa vai crescer semana a semana, pela qualidade dos jogadores e do trabalho. O que é que ainda não faz tão bem? Em muitos momentos de jogo ainda não tem as ideias defensivas que eu acho importantes. Ofensivamente a equipa tem vindo a melhorar mais do que defensivamente, mas é um aspeto que durante a semana - e agora com mais tempo - vamos trabalhar.""Tudo o que seja futebol estou aqui para esclarecer, o que não for futebol não estou intessado. Com o Julian não se passa nada, como não se passa com nenhum jogador. Podiam ter acontecido divergências, mas não foi o caso. Ele nem percebe muito bem português para perceber o que eu quero que ele perceba... Estou aqui como treinador e para assumir as minhas ideias. Quando tiver de me bater de frente com algum jogador bato, isso é igual a zero. Mas não foi o caso.""Desde que cheguei fui afirmativo nos jogadores que achava que importantes reforçar o Benfica. Falei em dois pontas-de-lança e dois centrais. Não estou a dizer que têm de vir. Um central sempre pedi e o outro avançado... Se não aparecer nenhum jogador melhor dos que estão cá não entra ninguém.""Isso não tem nada a ver com futebol. Futebol é o tema que estou interessado em discutir, isso são problemas políticos do clube, no momento certo as pessoas vão decidir.""O Gonçalo Ramos tem um projeto com o Benfica e com a equipa técnica que é treinar comigo durante a semana e sempre que não seja convocado vai jogar pela equipa B. Quando for preciso estar com a equipa principal estará.""Como vocês sabem o Pizzi esteve dois anos comigo como segundo volante e neste momento tem trabalhado nessa posição. Pode jogar em três posições, mas acho que é mais um jogador do corredor central. Mas tenho outras hipóteses como o Chiquinho, está a trabalhar comigo nessa posição. Tenho várias soluções, estou tranquilo.""Não sendo os mesmos jogadores da época passada é uma equipa bem organizada, que face à nossa qualidade e à nossa forma de jogar, vamos obrigá-los a jogar dentro do seu meio-campo. Vão esperar por um contra-golpe, uma bola parada... Fazer mais remates não é sinónimo de ganhar, mas estamos preparados para todas as nuances que o jogo tiver.""A pressão da exigência é boa, tu quereres fazer mais golos, que os jogadores joguem melhor, a minha exigência durante a semana e no dia do jogo é total. A pressão dá sinais de qualidade. Só pressiona e exige pela positiva quem tem qualidade. Este clube cresceu muito em termos de infraestruturas, dá todas as condições de trabalho, a pressão é diária, mas tens de ser melhor do que o adversário, seja quem ele for. Temos a certeza que a equipa ainda tem muito para crescer.""Sim , podemos ver o Benfica deste ano jogar alguns jogos com três defesas. Os meus primeiros 10 anos de carreira foram feitos a jogar com três centrais.