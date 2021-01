Jorge Jesus: «Qualquer pessoa percebe que o Benfica perdeu 2 pontos aqui»

O Benfica saiu do Dragão com um empate a um golo, mas para Jorge Jesus o resultado mais justo teria sido a vitória da sua equipa diante do FC Porto.





"Qualquer pessoa que viu o jogo percebeu que o Benfica perdeu dois pontos aqui. Fomos a equipa desde o começo do jogo que esteve melhor. Criámos quatro ou cinco oportunidades além do golo. O FC Porto praticamente não criou oportunidades, teve muito jogo direto no Marega. Depois, com bola fomos uma equipa com muita classe, dominámos o jogo sempre, com mais um ou menos um. O FC Porto nunca nos parou. Não fizemos golos. Num jogo desta qualidade, não podemos sair daqui com o empate. Não estou feliz porque o Benfica tinha de ganhar este jogo por aquilo que fez e sai daqui com a frustração de perder 2 pontos", considerou, à SportTV.