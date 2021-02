Jorge Jesus: «Quando cheguei disse que íamos arrasar... mas foi o Covid que nos arrasou!»

Foi uma flash interview enérgica, a de Jorge Jesus, após o Benfica-Famalicão (2-0). O treinador, que voltou aos bancos depois de ter estado doente com Covid-19, falou dos estragos que o vírus fez na equipa.



"Não tem sido sido fácil, estive 15 dias sem ver os jogadores. Este Covid arrasou o Benfica, e isto náo e desculpa. Tirou a equipa técnica durante 3 semanas, a equipa médica... Dos 27 jogadores, só três (Chiquinho, Rafa e Samaris) é que não tiveram. Isto não é uma constipação. Eu, se tivesse que jogar, não jogava... Tive um Covid agressivo. A equipa perdeu confiança mas felizmente não vamos ter mais problemas de Covid e recuperar a equipa. Temos dados bons sinais defensivos. A primeira meia hora foi muito boa. Tens 10 jogadores em casa, depois eles voltam e vão mais oito... isto tira confiança e competitividade. Eu não vejo os meus jogadores... parece uma equipa-fantasma! Mas vai passar. Se acreditarmos na Ciência vamos ficar imunes e treinar todos juntos, a ganhar níveis técnicos, táticos e teres 70 minutos de nível alto e não apenas meia hora", começou por dizer o treinador à BTV.





