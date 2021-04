Jorge Jesus: «Quanto mais tempo os jogadores trabalham comigo mais forte a equipa fica»

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Gil Vicente agendado para amanhã (18 horas), assumindo que o Benfica vai defrontar uma "equipa que não é fácil de bater". Em conferência de imprensa, o treinador dos encarnados sublinhou que as águias ainda têm "muito para crescer".





"Foi uma novidade em todas as áreas, e no futebol também. Não estávamos habituados a lidar com uma situação destas. Já está ultrapassado, felizmente. Conseguimos recuperar o grupo, e agora há que continuar como temos vindo a fazer neste último mês, mês e meio, com todos os jogadores disponíveis, com uma condição física muito melhor, que fez com que melhorassem individualmente e, por tabela, melhorasse a equipa também"."É uma equipa bem organizada, com uma intensidade de jogo alta, um jogo agressivo no bom sentido. Não é fácil de bater. Vamos ter um jogo difícil, como temos tido vários na Luz, continuando sempre a pensar que temos capacidade e obrigação de somar mais uma vitória. O nosso caminho é esse, não há outro. Vamos ter dificuldades no jogo, sabendo que o adversário tem as suas estratégias e não podemos deixá-lo ter. Muito confiantes para somar mais uma vitória"."Acredito sempre que as equipas e os jogadores melhoram. Se melhoras os jogadores individualmente, vais melhorar coletivamente. Ainda faltam oito jogos e sei que o Benfica ainda tem muito para crescer, mas isso é normal: o tempo de trabalho aumenta a qualidade das equipas e a qualidade individual dos jogadores"."O nosso grande objetivo é somar os três pontos, sabendo que, não sofrendo golos, estamos mais perto de poder ganhar. É nisso que acreditamos. Vamos tentar ser perfeitos como temos vindo a ser do ponto de vista ofensivo e defensivo. Às vezes não se sofre golos por sorte, às vezes é porque o adversário não tem possibilidades para criar ações de finalização. Queremos ser uma equipa com grande organização defensiva, que não dê possibilidades ao adversário de ter essas mesmas possibilidades de finalização. É isso que vamos tentar fazer amanhã, e fazer golos com a nossa qualidade e criatividade. O Benfica tem, cada vez mais, jogadores que, a qualquer momento, podem fazer a diferença, e acreditamos que isso pode acontecer amanhã"."Temos feito algumas alterações. Vocês sabem que acredito na evolução do futebol e passa por isso. Estamos a trabalhar o plano A e o plano B, porque não dá para trabalhar muitos ao mesmo tempo. Temos estado bem em ambos os sistemas, também tem a ver com os jogadores, que estão num nível individual forte num sistema, ao passo que noutro são os nossos avançados que estão mais fortes. Tudo isso tem a ver com os jogadores do Benfica e zero com o adversário. É nisso que apostamos"."Tem a ver com o tempo que trabalhas com os jogadores, em que lhes vais dando qualidade de trabalho, vais mostrando ideias que eles vão observando e sacando para se poderem desenvolver individualmente. Não é por acaso que um treinador, quando tem dois ou três anos de trabalho, essas equipas são muito mais fortes. Vão desenvolvendo ideias que o jogador vai acumulando e vai-se valorizando. Acredito que a soma do trabalho justifica a qualidade do jogo da equipa e do próprio jogador. Podem crescer mais em todos os momentos do jogo, uns são mais difíceis do que outros. Ao longo da minha carreira, quanto mais tempo os jogadores trabalham comigo, mais forte a equipa fica".