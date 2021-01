Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus quer Rodrigo Pinho agora: pré-acordo poderá ser alterado Técnico vê no goleador uma mais-valia para o imediato e Vieira fala com o Marítimo. Agente do atleta está no Funchal





• Foto: Hélder Santos