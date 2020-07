Jorge Jesus quer trazer médico do Flamengo para Lisboa

O jornalista Pedro Ivo Almeida, editor do UOL, garante que Jorge Jesus pretende que o médico do Flamengo, Márcio Tannure, o acompanha nesta saída rumo ao Benfica.

"Jesus tenta incluir um brasileiro no pacote do Benfica: o médico Márcio Tannure. Pedido do treinador, que se aproximou muito do profissional na passagem pelo Fla. Tannure avalia. Tem projetos no Brasil e quer garantia de contrato longo para topar a ideia de mudança para Portugal", escreveu no Twitter.

Ironicamente, os adeptos do Mengão apressaram-se a comentar, destacando que o clínico é uma figura muito acarinhada no clube e com vários anos de 'casa', sendo imperioso que não se mude para Lisboa.