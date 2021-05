Jorge Jesus: «Queremos partilhar um título com os adeptos, que bem merecem»

Jorge Jesus recusou este sábado a ideia de que a conquista da Taça de Portugal possa ser uma forma de salvar a temporada do Benfica, depois do 3.º lugar na Liga NOS. O técnico das águias sublinhou, de resto, a importância de poder conquistar um título e dar uma prenda aos adeptos encarnados.





"Vencer a Taça de Portugal é sempre importante. Não vai valorizar nada aquilo que fizemos no final do campeonato. O que valoriza é conquistar um título, que era um objetivo. A pressão é a mesma, ganhando ou não ganhando. Já falei daquilo que penso, do que aconteceu esta época ao Benfica. O importante é vencer e ganhar um título, que é importante para qualquer equipa. Queremos partilhar um título com os adeptos, que bem merecem", afirmou Jesus, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga."É normal acreditar que vai ganhar a final. É a mesma coisa que nós podemos dizer. Não é falta de respeito pelo adversario, são convições, é confiança. A mesma que nós temos. Pensamos da mesma maneira, estamos preparados para o duelo e para vencer esta final. É o último jogo da época, o único título que o Benfica pode conquistar. É importante, é sempre importante para qualquer clube ganhar a Taça. O Benfica ganhou três nos últimos 20 anos...""O momento das equipas conta mas, na prática, para uma final, não dá mais vantagem ao Benfica. O que dá mais vantagem é se o Benfica tiver capacidade para jogar a um nível melhor que o do Sp. Braga, um nível alto, como fez nas últimas jornadas. Isso deixa-nos mais perto da vitória. O Sp. Braga, ao longo do campeonato, demonstrou que tem muita qualidade tática e individual. Vai ser um jogo muito disputado, muito difícil para ambas as equipas. Espero que o Benfica seja melhor e ganhe. Queremos acabar a época a ganhar um título. Tirando o campeonato, é o mais importante em Portugal. É importante ganhar qualquer final"."Equipas têm, durante as épocas, momentos melhores e piores. Este final do Sp. Braga não foi tão forte como o início. Não deixo de dizer que o Sp. Braga tem grande equipa, excelentes jogadores. Os últimos jogos não querem dizer nada. O Benfica fez segunda volta mais forte e vai convencido da sua qualidade, como vai o Sp. Braga. Como treinador do Benfica, acredito na qualidade da minha equipa. O momento é uma final. Não há momento favorável só porque acabaste o campeonato muito bem. Final é uma final. Não há volta a dar. Acontecem muitas coisas que não esperamos.""A expectativa era de que fosse o melhor marcador do campeonato. Mas não desvaloriza a época que fez nem ele fica psicologicamente afetado. Tanto ele como o Pedro disputaram até ao último dia este prémio indivivual. Qualquer um poderia sair vencedor. Saiu o Pedro, ficou feliz, o Sefe ficou feliz pela época que fez. Foi o melhor marcador do Benfica e fez uma excelente segunda volta".