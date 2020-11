Jorge Jesus: «Queremos ser os primeiros a ganhar ao Rangers esta época»

O Glasgow Rangers ainda não perdeu esta época e Jorge Jesus quer o Benfica seja a primeira equipa a surpreender a formação escocesa. O técnico dos encarnados alerta para as nuances táticas do adversário, mas acredita que as águias vão estar preparadas para conquistar mais três pontos na Liga Europa.





"Vamos encontrar um adversário que com o Benfica penso que vai definir a classificação nesta fase de grupos. O adversário mais forte que encontrámos. Conheço bem esta equipa, no ano passado defrontou o FC Porto e o Sp. Braga. Tem uma sistema de jogo diferenciado, parecido com o do Liverpool, joga sempre com a mesma ideia, fora ou em casa. Vai ser difícil para o Benfica, mas também vai ser difícil para o Rangers. Queremos apresentar-nos bem, como fizemos com o Standard Liège, sabendo que este adversário é mais forte.""A sua pergunta está errada, ele não está chateado com nada, não foi repreendido. Perguntei-lhe se estava com pressa de ganhar, se estava 2-0, acha que algum jogador se chateia com isto? Isso é um tema que não tem história.""Não há nenhuma equipa na Liga Europa ou na Champions que faça 31 faltas, tenho a certeza disso. Amanhã vamos defrontar uma equipa poderosa na Liga Europa, com história, vamos ter um adversário difícil, com capacidade para disputar o resultado no Estádio da Luz e nós achamos que temos equipa para ganhar a este adversário, apesar de este ano eles ainda não terem perdido. Queremos ser os primeiros esta época a ganhar ao Glasgow Rangers.""Felizmente acho que temos quantidade e qualidade para fazer essa mudança, para promover a rotatividade dos jogadores. Vocês se calhar não repararam que no jogo do Standard Liège mudei seis jogadores. Deu resultado. Disse que foi o nosso melhor jogo esta época. Amanhã claro que vamos mexer, há jogadores que vêm de uma sequência de 4 jogos seguidos sempre a fazer 90 minutos. Hoje vão treinar comigo, vou ver como estão, para eu amanhã tomar decisões.""No 4x3x3 deles os jogadores da frente não entram muito em tarefas defensivas, temos de ter atenção especial à forma como a equipa sai na recuperação da bola. Têm um sistema de jogo interessante, normalmente as equipas que jogam em 4x3x3 passam mais a 4x5x1, mas eles não, é mesmo 4x3x3, com bola e sem bola. Um pouco parecido com o Liverpool, mas com jogadores diferentes. Temos de ter o nosso equilíbrio defensivo, como temos de fazer com todas as equipas, independentemente do nome.""Desde que veio da seleção do Brasil está mais carregado, no Bessa não estava muito bem mas não o tirei por qualquer problema físico, foi por uma questão tática. Se ele não tiver problema nenhum, amanhã estará no jogo.""É um jogador muito rápido, que ganha com facilidade espaço ao adversário sem bola. Às vezes o colega demora mais tempo a fazer o passe, mas a maior parte das decisões dele são mais rápidas do que a ação deve ter. Falei com ele sobre isso, é um miúdo com 21 anos, um talento, um jogador poderoso que vai ter de aprender coisas do jogo que ainda não conhece."