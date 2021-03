Jorge Jesus: «Quero cumprir o meu contrato com o Benfica»

Numa altura em que continua a receber demonstrações de carinho dos adeptos do Flamengo e mesmo da estrutura do clube brasileiro, Jorge Jesus sublinhou este domingo que está comprometido com o Benfica.





"Tenho 2 anos de contrato com o Benfica e é nisso que penso neste momento. O carinho de voltar ao Benfica foi os 6 anos que cá estive e a forma que eu fui também acarinhado aqui. O Flamengo foi um clube pelo qual ganhei e me acarinhou. Se sair de um clube e ficarem com saudades minhas é sinal que o trabalho foi bem feito. Quero cumrpir o meu contrato com o Benfica", afirmou o treinador na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses SAD (amanhã, 20H15).Questionado porsobre se já prepara a próxima época, depois de uma temporada com um elevado investimento em contratações, Jorge Jesus sublinhou que as 'regras' vão mudar... em todo o mundo."Nós, no futebol, a partir deste ano, e desde que o mundo teve este problema, temos de nos preparar... Os clubes não vão investir tanto, é normal, tirando algumas exceções. Tudo isso é um processo natural que vai acontecer ao Benfica e a todas as equipas. Já não se vêem as contratações que se viam antigamente, tirando algumas exceções. Todas as equipas vão pôr travão, os treinadores, até eles e os jogadores têm de se prepararar para os contratos deles serem diferenciados".