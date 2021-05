Jorge Jesus: «Quero destacar o grande jogo do Morato, nem eu estava à espera de tanto»

O Benfica venceu em Guimarães por 3-1, com a ajuda de um 'bis' de Seferovic, na 34.ª e última jornada da Liga NOS. O internacional suíço marcou aos 48 e 58 minutos, passando a contar 22 tentos na prova, e o brasileiro Everton apontou, aos 90'+1, o outro golo dos encarnados, enquanto Jorge Fernandes faturou para os vimaranenses, aos 63.





"Nós tínhamos como estratégia para este jogo segurar alguns jogadores do ponto de vista físico. Tirámos cinco ou seis jogadores. Não queríamos que entrassem 11 e saíssem 11. Não é essa a minha forma de olhar para os jogos. É verdade que optei por deixar Vertonghen a descansar, tinha mais jogos de seleção, tinha mais competição. Não surtiu efeito porque o Lucas lesionou-se. Tem uma grande influência na nossa forma de jogar. Quero destacar o grande jogo do Morato. Fez um jogo seguro, com uma grande confiança, nem eu estava à espera de tanto. Nunca se intimidou contra o V. Guimarães, que precisava deste jogo para entrar na Europa", disse JJ.Tivemos a responsabilidade não só de jogar para ganhar mas também tivemos a responsabilidade de não prejudicar terceiros. Podíamos não ganhar mas a nossa consciência sairia tranquila. Acabámos a segunda volta muito fortes. Só perdemos com o Gil Vicente. Fomos a equipa que mais pontos fez. Ainda havia muito para melhorar. As nossas baterias estão apontadas para o jogo da Taça de Portugal. Já estavam apontadas com algum calculismo. Em relação ao Lucas, é a nota negativa do jogo.O Morato deu indicações positivas, mas são jogos diferentes. Não quer dizer que tenha de olhar para este jogo para pensar no domingo. Nos vários jogos com o Sp. Braga, jogámos quase sempre com dois centrais e domingo temos essa possibilidade de voltar a fazer. Temos alguns dias para trabalhar a equipa. Vamos ver qual é a melhor estratégia para o jogo."Já marcou dois? [o Pote]. Havia dois objetivos. Era ganhar e tentar ajudar o Seferovic. Houve alguma falta de sensibilidade na marcação do jogo do Sporting e do Benfica. Não há disputa de pontos, mas há um troféu individualmente importante. As equipas deviam jogar à mesma hora. Desportivamente não é correto. É um pormenor, uma nota que fica em cima para não cometerem o mesmo erro da próxima vez.O mês de janeiro foi uma experiência muito negativa, nunca passei por ela, nunca esteve dependente de mim. Tivemos um mês que nunca mais vou esquecer. Não havia equipa técnica para treinar. Foi um período que nunca mais me vou esquecer e espero que não mais me aconteça.