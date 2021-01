Jorge Jesus: «Quero que o Benfica saia do Dragão com uma vitória»

Jorge Jesus fez esta quinta-feira a antevisão do jogo com o FC Porto, uma partida que se disputa amanhã, no Dragão, às 21 horas. O treinador dos encarnados analisou o jogo da Supertaça, que o Benfica perdeu, identificou os erros, mas não espera um jogo parecido, até porque já passou algum termpo e as competições são diferentes.





"Os jogos que o FC Porto leva sem perder são quase tantos como os do Benfica. Tirando a Supertaça, no resto está em pé de igualdade connosco. Mas clássico é clássico, naquele momento tudo muda, tudo altera. O importante para mim é que o Benfica faça um bom jogo e que possa sair do Dragão com uma vitória.""É um aviso para as duas equipas, para a que ganhou e para a que perdeu. Sabemos os momentos do jogo em que não estivemos tão bem e queremos corrigir. Mas esta é uma competição diferente, já passaram alguns dias, olhando para a minha equipa nesse jogo, não tem nada a ver com a de amanhã.""É um problema para os dois, estamos com os mesmo pontos e quem perder, fazendo contas que o Sporting ganha, ficará mais longe. É uma situação em que é preferível estarmos a 2 ou 3 pontos do que a 5 ou 6. São situações recuperáveis, mas só poderia falar disso depois do jogo. E se o Sporting perder? Podem pôr a pergunta ao contrário. Estamos a falar de 'ses' e aí não sei.""As vitórias são sinónimo disso, moralizam os jogadores e os adeptos. Às vezes não conseguimos ganhar mas estamos confiantes porque sabemos que os passos que podemos dar à frente são recuperáveis. Os adeptos vivem mais em função do resultado, do dia a dia. Uma vitória dá conforto a qualquer uma das equipas, tanto na classificação como moralmente.""Houve mais tempo para treino e identificação de ideias depois da Supertaça. Mas não pelo facto de haver um interregno neste jogo com o Estrela da Amadora, não fizemos um trabalho muito mais de conjunto em relação às ideias da equipa, porque eles jogaram mas também tiveram de recuperar. As duas equipas estão em pé de igualdade, na minha opinião não há vantagem para ninguém.""Vi o jogo, não observei mais nenhum sem ser o que jogámos na final. Dá para tentar conclusões e tentar corrigir alguns erros que cometemos.""Na minha ideia de jogo não vai mudar nada. Se tem influência pode ser na equipa do FC Porto, que tem alguma dinâmica com alguns posicionamentos do Otávio, mas em relação a nós não muda nada.""Erros do ponto de vista do que o jogo ditou, não do ponto de vista técnico-tático. Umas vezes o Benfica esteve em vantagem e em outras não. É o meu trabalho analisar e tentar passar uma ideia aos jogadores do que aconteceu.""O que faz a diferença é a qualidade, a equipa que joga melhor quando tem bola. Defensivamente a equipa tem de ser organizada, mas isso só não chega. Podem fazer a diferença algumas jogadas individuais porque ambas as equipas têm jogadores que podem criar esse espaço que o coletivo não consegue. Espero que os jogadores do Benfica amanhã possam ser criativos para fazerem essa diferença. Acredito que têm capacidade para o fazer."