Jorge Jesus questiona DGS: «Não podem estar 15 ou 20 mil na Luz ou no Dragão?»

Jorge Jesus voltou esta sexta-feira a questionar a falta de público nas bancadas dos estádios portugueses.





"Vejo de coração aberto e que isso seja uma possibilidade rapidamente no futebol em todo o mundo e neste caso em Portugal. Com todo o respeito pela DGS, não entendo por que é que não há espectadores no futebol. O futebol tem de ser exemplo do quê? Não entendo essa conversa de que estar no futebol é diferente de estar no cinema, no teatro, na Festa do Avante - fiquei feliz por ter havido a festa do Avante. Não podem estar 15 ou 20 mil na Luz ou no Dragão? Não sei que máscara os políticos põem, mas no futebol há sempre uma máscara. O futebol foi a atividade que melhor soube viver com esta questão do vírus. Temos de saber testar, prevenir e isolar. Não há outro meio. Ou então vamos todos para dentro de casa e ficamos malucos. Temos de ser realistas e tirar a máscara, ter só uma máscara para o Covid. Vim de um país que está cheio de Covid e para a semana já têm 20 mil dentro do estádio", afirmou.