Jorge Jesus quis levar Samaris para o Al Hilal e conta a resposta premonitória que levou

Numa entrevista à CMTV, Jorge Jesus abordou o momento de Fejsa e Samaris, dois elementos que perderam espaço no Benfica. O treinador do Flamengo deixou elogios à dupla





"O Fejsa tem alguns problemas físicos. Não pode treinar com muita intensidade, mas quando joga sabe fazer o primeiro médio defensivo da equipa. Com os anos tem perdido intensidade. Já o Samaris é muito inteligente. Fui eu quem o pediu ao presidente. É um jogador com intensidade muito alta de jogo. Quem lá está é que sabe as melhores opções, mas ele tem tudo para ser o primeiro médio defensivo do Benfica, mas se calhar há jogadores com mais capacidade lá agora...", disse o técnico.JJ fez ainda uma revelação: "Quis levar o Samaris para o Al Hilal, falei com ele e ele disse que não queria, porque ia ser titular no Benfica... e foi! Os gregos têm essa facilidade de aprender o português. É um miúdo que se interessa. Dentro do campo era líder. Taticamente vê à frente. Joga na posição na difícil, porque tem de ser ofensivo e defensivo."