Jorge Jesus: «Rangers é parecido com o Liverpool»

Jorge Jesus tece elogios ao adversário do Benfica de hoje, o Rangers, comparando a formação orientada por Steven Gerrard àquela que considera ser a “melhor equipa do Mundo”. “Tem um sistema que é um 4x3x3 que é diferenciado das outras equipas. É um bocadinho parecido ao do Liverpool. É uma equipa que joga sempre com a mesma ideia, seja fora ou em casa. Vai ser um jogo difícil para o Benfica, como para o Rangers. Qualquer uma destas equipas pode vencer o jogo e o grupo [D]”, reitera o técnico português, de 66 anos, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão da partida agendada para hoje, sem público na Luz, a partir das 17h55.

Jesus elogia o conjunto escocês, que “tem três jogadores na frente com muita agilidade e rapidez”. Um Rangers que diz conhecer bem. “Vamos encontrar um adversário que, tal como o Benfica, vai definir a classificação do primeiro ou segundo lugar na fase de grupos. Vai ser o adversário mais forte que encontrámos até hoje. Conheço bem o Rangers. Encontrou o FC Porto e o Sp. Braga na época passada. É uma equipa que eliminou o Sp. Braga e ganhou ao FC Porto”, vinca, recordando os desempenhos da equipa de Glasgow na última época.

O treinador do Benfica puxa a cassete atrás para abordar o desaire por 3-0 diante do Boavista, sublinhando que “a equipa não recuperou fisicamente” do embate no Bessa “mas tem de recuperar”. “Não estávamos preparados para perder este jogo, vínhamos de uma fase muito boa. Mas o futebol é isto”, atira, à BTV. Os objetivos estão fixados. “Vamos ver se defensivamente somos uma equipa forte como fomos até ao Bessa, e ofensivamente continuamos a ser a equipa criativa que fomos até então”, reiterou Jesus.

Qualidade para a rotação

Jorge Jesus admitiu que o plantel do Benfica tem características que lhe permitem ter a mesma resposta, jogue quem jogar. “Temos quantidade e qualidade para poder fazer essa mudança e rotatividade dos jogadores. Se calhar não repararam muito, mas eu mudei seis jogadores para o jogo do Standard Liège. Não costumo mudar tantos jogadores, mas deu resultado. Tive oportunidade, depois do jogo, de dizer que foi o nosso melhor jogo esta época. Claro que vamos mexer amanhã [hoje]. Há jogadores que vêm de quatro jogos seguidos a fazer 90 minutos”, assume o treinador dos encarnados, que procura a terceira vitória seguida nesta fase de grupos da Liga Europa.

Ainda em relação ao possível cansaço, Jesus admite que Everton, o mais utilizado jogador de campo esta temporada (724 minutos), está algo desgastado. “Veio um pouco mais carregado da seleção. No Bessa tirei-o por uma questão tática e não por um problema físico”, reiterou, fechando a porta a um problema com Gabriel: “É um tema que não tem história”, afirmou.