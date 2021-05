Jorge Jesus: «Nem sempre se consegue atingir o sucesso»

Jorge Jesus foi esta quarta-feira homenageado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, no fórum organizado pela entidade, ao receber o galardão entregue por Toni, antiga glória do Benfica. O treinador dos encarnados mostrou-se agradecido pelo reconhecimento e deixou elogios aos técnicos portugueses.





"Agradeço às pessoas que valorizam o treinador português, neste caso à Associação Nacional de treinadores e também aos colegas que estão aqui. A nossa vida é isto, o sucesso, mas esse nem sempre se consegue atingir. Espero que na próxima época possamos estar todos outra vez a lutar por esse sucesso e principalmente aos que estão no estrangeiro. Os treinadores portugueses são os melhores do mundo mas lá fora é que provamos isso ao mundo", disse o treinador do Benfica.