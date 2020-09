Jorge Jesus recorda pedido de Florentino: «Primeiro disse-lhe que não»

Florentino Luís vai jogar no Monaco esta temporada por empréstimo do Benfica e Jorge Jesus não duvida do valor do médio. Em conferência de imprensa esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Moreirense (amanhã, 18H30), o treinador do Benfica recorda o pedido que Florentino lhe fez e a 'exigência' que o próprio Jesus fez a Luís Filipe Vieira.





Florentino despede-se do Benfica e deixa mensagem a Jorge Jesus

"O Florentino é um dos jovens do Seixal que eu acredito que tem todas as condições para poder ser um dos jogadores mais efetivos da equipa; tem várias qualidades: talento, é um miúdo muito inteligente, até taticamente. Acredito muito nele e ele precisa de jogar. Esteve aqui um ano e pouco sem jogar, não é um jogador que possa evoluir na equipa B. Na posição dele temos vários jogadores, como Julien, Samaris, Gabriel.. com ele são quatro. E ele tinha-me pedido para sair, queria jogar, e eu não fui muito dessa opinião e disse-lhe que não. Nas outras vezes que falou comigo apresentou-me argumentos, entre os quais financeiros, e percebi que era bom para ele. Tenho a certeza que ele vai voltar muito mais jogador e um dos pedidos que fiz ao presidente do Benifca é que o Monaco não o possa contratar. Acredito que ele vai ser um mais-valia no Benfica. Como foi ele que pediu, achei que ele era capaz de ter razão e que vai chegar mais jogador do que quando saiu", afirmou.